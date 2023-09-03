VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Galatasaray milli araya moralli girdi
Arap aşiretler 3 ateş arasında
Emlakçılar YURTKUR gibi çalışıyor... Uyanıklara karşı dikkatli olun!
Mardin'den ABD'ye... 'Toprağı' ile temel attı!
Protestolar üzerine Kerkük'teki ordu binasının KDP'ye verilmesi kararı ertelendi
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza
03 Eylül 2023 Pazar 07:13:00 - Güncelleme:03 Eylül 2023 Pazar 07:13:00

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza

Kaynak: AA

ABONE OL

Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden F.D. yönetimindeki çekici, Gebze kesiminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, S.V idaresindeki midibüs ve C.V'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada araç içerisinde sıkışan çekicinin sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda bir süre aksayan trafik akışı, daha sonra kontrollü olarak 2 şeritten sağlanmaya başladı.

Etiketler : anadolu otoyolu gebze zincirleme trafik kazası
Kumar için takılarımı bozdurdu

Kumar için takılarımı bozdurdu
Kolunda bir milyon taşıyor

Kolunda bir milyon taşıyor
Şimdi de müzikal oluyor

Şimdi de müzikal oluyor
Sevgilisinin adı kolunda

Sevgilisinin adı kolunda
Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Evleniyorlar

Evleniyorlar
Barbie stili

Barbie stili
ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi

ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi
David Guetta geliyor

David Guetta geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX