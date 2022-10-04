Alkışlanacak azim

Trafik kazası sonrası bacağı kesilen Bengisu, Voleybol Milli Takımı'nın başarısı için ter döküyor.



Ankara'da geçirdiği trafik kazasının ardından sağ bacağı kesilen Bengisu Yıldırım, oturarak voleybolda milli takımın başarısı için ter döküyor. Bengisu Yıldırım'ın hayatı 12 yaşındayken otomobilin çarpması sonucu tamamen değişti. Kaza sonrası sağ bacağını kaybetti.

Bu süreçte oturarak voleybolla ilgilenmeye başlayan Bengisu, hem eğitim hem de spor hayatını başarılı şekilde yürütüyor. 18 yaşındaki Bengisu, "Engellilerin hayata katılmasını çok istiyorum. Bunun için elimizden gelen çabayı göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.