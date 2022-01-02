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02 Ocak 2022 Pazar 08:48:00 - Güncelleme:02 Ocak 2022 Pazar 08:48:00

Aksaray'da korkunç kaza!

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Yeni yılın ilk dakikalarında, 2,43 promil alkolle direksiyona geçen sarhoş, 6 kişilik Ergün ailesini katletti. Aksaray'da, yeni yılın ilk dakikalarında 60 yaşındaki Nuri Bal'ın çarptığı otomobilde bulunan 6 kişilik Ergün ailesinden kurtulan olmadı. Bal'ın, 2.43 promil alkollü olduğu belirlendi.

Aksaray'da önceki gece 2022 yılının ilk saatlerinde gurbetçi Nuri Bal'ın kullandığı otomobil ile İbrahim Ergün'ün idaresindeki araba kafa kafaya çarpıştı. Ergün Ailesi'nin 6 ferdinin bulunduğu otomobil tarlaya uçtu. Olay yerine çok sayıda, sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen aracın sürücüsü İbrahim Ergün, eşi Semiha (54), kızları Rumeysa (12), Sümeyra (19), Ceyda Uğurlu (22) ve torunları Asel Uğurlu'nun (3) yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

KAZA DEĞİL KATLİAM

Almanya plakalı otomobilin sürücüsü Bal'ın da olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Alınan kan örneğinde 2.43 promil alkollü olduğu tespit edilen Nuri Bal'ın direksiyon kontrolünü kaybedip karşı şeride geçtiği ortaya çıktı.

BİR AİLE YOK OLDU

Ergün Ailesi'nin, kent merkezinde yaşayan kızları Cennet'in evinde yeni yılı kutladıktan sonra Yeşilova beldesindeki evlerine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. Aileden geriye 1 ay önce kızları Rumeysa'nın doğum gününde çekilen fotoğrafları kaldı.

Etiketler : KAZA AKSARAY YENİYIL
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