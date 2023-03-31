Akne izleri ve cilt lekeleri nasıl geçer? Dermatolog Dr. Mustafa Tümtürk yazdı

Akne (sivilce) her yaş grubunu etkilemekle birlikte, gençlerde daha sık görülmektedir. Ergenlik dönemindeki hastaların yüzde 85'inde görülmekle birlikte 30'lu ve daha ileri yaşlarda da görülebilen bir deri hastalığıdır.

Tedavi edilmezse kalıcı ize dönüşüyor

Tedavi edilmeyen aknelerin ilerleyen zamanda ciltte kalıcı ize dönüşebildiğini söyleyen Dermatolog Dr. Mustafa Tümtürk, "Akneyi basit görmemek lazım. İz olduktan sonra bunların geri dönüşü olmayabiliyor. Özellikle derin ve iltihaplı sivilceler daha çok iz bırakma riski taşımaktadır. Bu yüzden etkin tedaviye erken başlanmalı'' dedi.

Birçok tedavi yöntemi mevcut

Sivilce izlerinin tedavisi için birçok seçenek mevcuttur. Tedavide subsizyon tedavisi, kimyasal peelingler, dolgular, lokal steroid tedavisi, lazer, PRP ve mezoterapi gibi uygulamalar başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Bu tedavilerini bazılarını kombine uygulamak daha başarılı sonuçlar verebilmektedir.

Leke oluşmadan engellemek mümkün

Cildin güneş ışınından korunmasının öneminin altını çizen Dr. Tümtürk, "Leke oluşumunda en önemli etken ultraviyole ışığı olduğu için gerek kalıcı leke oluşumunu engellemek gerekse de var olan lekelerin kalıcılığını azaltmak için 30-50 koruma faktörlü güneş koruyucu kremlerle güneşten korunmak gerekmektedir. Leke oluşumunu daha var olmadan engellemek için güneş kreminin hiçbir şekilde aksatılmadan kullanılması önemli. Bu hem yeni leke oluşumunu engeller hem de var olan lekelerin ciltte iz oluşturmamasına yardımcı olur." dedi.

"Leke oluşumu sigara içen insanlarda daha sık görülüyor"

Sağlıklı beslenmenin sadece vücudu değil cildi de olumlu yönde etkilediğini belirten Dr. Tümtürk, "Leke oluşumu sigara içen insanlarda daha sık görülüyor. Bunun nedeni ise sigaranın kan dolaşımında yeterli düzeyde oksijen taşıyamamasından dolayı deriden toksik maddeleri de daha az uzaklaştırması ve bunun sonucu olarak derinin erken yaşlanmasıyla ciltteki leke oluşumu riskini artıyor. Bu yüzden vücutta birçok hastalığa yola açan sigaradan sağlıklı bir cilt için de mutlaka uzak durmak gerekiyor. İkinci olarak solaryum tıpkı güneşe maruz kalındığı gibi yeni cilt lekelerini oluşturabilir ve var olan lekeleri artırabilir." dedi.

Cildin güneşten korunması önemli

Güneş kreminin önemini vurgulayan Dr. Tümtürk, "Leke tedavisinde hastanın durumuna göre farklı protokoller uygulanabilmektedir. Tedavide arbutin, C vitamini, glikolik asit ve hidrokinon içeren kremler kullanılabilmektedir. Güneş koruyucu kremleri ise leke tedavisi sırasında mutlaka kullanılması gereken ürünlerdir. Bunların dışında PRP ve leke mezoterapileri gibi uygulamalar mevcuttur. Leke mezoterapisinde leke bölgesine, hyaluronik asit, arbutin, retinoik asit, C vitamini, glutatyon, transexamic asit, somon gibi maddeleri içeren solüsyonlar enjekte edilmektedir. Bu yöntemler birlikte kombine olarak uygulandığında ise çok daha etkin ve başarılı sonuçlar vermektedir." dedi.