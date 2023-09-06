Akdenizli balıkçılar gün sayıyor

Ege ve Karadeniz'de sezonun açılmasının ardından Akdenizli balıkçılar da son hazırlıklarını yaparak 15 Eylül'ü bekliyor. 15 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyecek olan Akdenizli balıkçılar bir taraftan bakımlarını yaptıkları teknelerini denize indiriyor, diğer taraftan da ağ bakımı ve yeni ağ örümü yapıyor.

321 kilometrelik Akdeniz'e olan kıyısı ile dikkat çeken Mersin'de de balıkçılık da önemli bir ekonomik gelir sağlıyor. Mersin'de birçok balıkçı, tekneleri ile ekmeğini denizden çıkarıyor. Eğe ve Karadeniz'de 1 Eylül'de açılan yeni sezon ise Akdeniz'de 15 Eylül'de başlıyor. Av yasağının sona ermesine günler kala balıkçı barınaklarında balıkçılar, ekmek teknelerinin bakımlarında son aşamaya geldi. Bakımları tamamlanan tekneler deniz indirilirken, av malzemeleri el den geçirilmeye başlandı. Eski ağların bakımlarını yapan balıkçılar, kullanılamayacak olanların yerine ise yenisini örmeye başladı. Yeni sezondan umutlu olduklarını belirten balıkçılar 15 Eylül ile birlikte her eve balık girmeye başlayacağını ifade etti.

Erdemli Balıkçı Barınağında teknesinin bakımını yapan Murat Gürsoy, "Hazırlık yapıyoruz, sezona yetişmek için mücadele veriyoruz. İnşallah sezon hayırlı ve bereketli bir şekilde başlar devam eder. Karadeniz'de Ege'de sezon açıldı kısmet olursa bizim sezonda 15 Eylül'de açılacak. Akdeniz çok zengin bir deniz. Barbun, istavrit, Kolyoz, Halili gibi bir çok balık türü var. 15 Eylül'den sonra balık görmeyen sofrada balık bulunur" dedi.

15 Eylül gecesinde sezonu açacaklarını belirten kaptanlardan Emre Balkış ise "Sezonun açılacak olması nedeniyle hazırlığımızı tam hız yapmaya devam ediyoruz. Allah nasip ederse sezonumuzu 15'i akşamında açacağız. Yeni avlar örüyoruz, diğer eski avlarımızın tadilatlarını yapıyoruz. Arkadaşlarımızda tekne bakımlarını yaptı. Onlarda teknelerini denize indiriyor son 3-4 arkadaşımız kaldı" diye konuştu.

Akdeniz'den bu sene umutlu olduklarına değinen Balkış, "Sezonun açılmasıyla birlikte 10-15 gün süreyle balık popülasyonu fazla oluyor. Bu nedenle de balık girmeyen ev kalmıyor" ifadelerini kullandı.