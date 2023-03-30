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30 Mart 2023 Perşembe 22:37:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 22:37:00

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kaynak: TRT Haber

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Akdeniz açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesinin 277 kilometre açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 22.23'te, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem 6,57 kilometre derinlikte meydana geldi.

Sarsıntı, Muğla'nın yanı sıra Aydın, İzmir, Manisa ve Denizli'de de hissedildi.

Etiketler : deprem akdeniz afad

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