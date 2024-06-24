Manisa'da sınıf öğretmenliği yapan Murat Selvi, 15 yıl önce Kanser Savaşçıları Derneği'nin gönüllüsü oldu. Hatice Görgülü İlkokulu'nda 'Saçım Saçın Olsun' projesini hayata geçiren Selvi, 14 yılda 4 kez uzattığı saçlarını kemoterapi tedavisi gören hastalar için bağışladı. Selvi'nin davranışı öğrencilere ve velilere de örnek oldu.

Okulun yakınındaki bir kuaför de saç kesimlerini ücretsiz yaparak projeye destek verdi. Ancak Murat Öğretmen, saçlarının artık beyazlaması nedeniyle projesini sonlandırdı. Selvi, 2 yıldır uzattığı saçlarını son kez kestirerek bağışladı.

Saçlarını kestiren Murat Öğretmen'i öğrencileri yalnız bırakmadı.

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Amacının öğrencilerine kanser hastaları için farkındalık kazandırmak olduğunu belirten Selvi, "Kendim devam edemeyecek olsam da önümüzdeki yıl, projeyi öğrencilerimle birlikte sürdürmeyi düşünüyorum" dedi.