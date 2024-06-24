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24 Haziran 2024 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:24 Haziran 2024 Pazartesi 14:00:00

Ak düşen saçlarla son bağış! İyilik hareketi çocuklara emanet

Kaynak: DHA

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Manisa'da sınıf öğretmenliği yapan Murat Selvi, çalıştığı okulda ‘Saçım Saçın Olsun' projesini hayata geçirdi. 14 yılda 4 kez uzattığı saçlarını kemoterapi tedavisi gören hastalar için bağışlayan Selvi'nin bu davranışı öğrencilere ve velilere de örnek oldu.

Manisa'da sınıf öğretmenliği yapan Murat Selvi, 15 yıl önce Kanser Savaşçıları Derneği'nin gönüllüsü oldu. Hatice Görgülü İlkokulu'nda 'Saçım Saçın Olsun' projesini hayata geçiren Selvi, 14 yılda 4 kez uzattığı saçlarını kemoterapi tedavisi gören hastalar için bağışladı. Selvi'nin davranışı öğrencilere ve velilere de örnek oldu.

Okulun yakınındaki bir kuaför de saç kesimlerini ücretsiz yaparak projeye destek verdi. Ancak Murat Öğretmen, saçlarının artık beyazlaması nedeniyle projesini sonlandırdı. Selvi, 2 yıldır uzattığı saçlarını son kez kestirerek bağışladı.

Saçlarını kestiren Murat Öğretmen'i öğrencileri yalnız bırakmadı.

İYİLİK HAREKETİ ÇOCUKLARA EMANET

Amacının öğrencilerine kanser hastaları için farkındalık kazandırmak olduğunu belirten Selvi, "Kendim devam edemeyecek olsam da önümüzdeki yıl, projeyi öğrencilerimle birlikte sürdürmeyi düşünüyorum" dedi.

Etiketler : manisa saç bağış kemoterapi tedavisi hasta
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