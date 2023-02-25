637 bin 488 kişiye psikososyal destek sağlandı
Kaynak: AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, depremden etkilenen illerde 637 bin 488 kişiye psikososyal destek hizmeti sağladıklarını açıkladı.
Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Depremden etkilenen illerimizde şu ana kadar 3 bin 716 personelimizle 637 bin 488 vatandaşımıza, deprem bölgesi dışındaki illerimizde ise 3 bin 611 personelimizle 306 bin 500 vatandaşımıza psikososyal destek hizmeti sağladık."
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