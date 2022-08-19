Ağustos ortasında kışı yaşıyorlar
Erciyes Dağı eteklerindeki 2200 rakımlı Tekir Yaylası'nın farklı yerlerine çadır kuran vatandaşlar, gündüzleri serin havanın tadını çıkarırken akşam sıcaklığın düşmesiyle soba yakıp ısınmaya çalışıyor.
Erciyes Dağı eteklerindeki 2200 rakımlı Tekir Yaylası'nın farklı yerlerine çadır kuran vatandaşlar, gündüzleri serin havanın tadını çıkarırken akşam sıcaklığın düşmesiyle soba yakıp ısınmaya çalışıyor. Çadırları uygun olanlar şehirdeki yakınlarını da zaman zaman misafir edip, odun ateşinde pişirdikleri yemekleri ikram ediyor.
- Ağustos ortasında kışı yaşıyorlar
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