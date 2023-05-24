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24 Mayıs 2023 Çarşamba 21:50:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 21:50:00

Ağrı'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kaynak: AA

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Ağrı'da düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün "mahrem imamı" olduğu tespit edilen firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgütün deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu çerçevede düzenlenen operasyonda, örgütte "mahrem imam" olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H.D. yakalandı.

Firari hükümlünün ByLock kullanıcısı olduğu ve örgüt mensuplarının kamu kurumlarına yerleşmeleri için faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Etiketler : Ağrı FETÖ organize Suç firari hüküm
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