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24 Şubat 2024 Cumartesi 07:55:00 - Güncelleme:24 Şubat 2024 Cumartesi 07:55:00

Ağlatan karşılama

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Asrın felaketinde çöken evinin enkazında kalan ve iki bacağını kaybeden okul müdürü, protez bacaklarıyla görevine başladı. Okulda öğretmenler ve öğrenciler tarafından çiçekle karşılanan müdür gözyaşına boğuldu.

İKİ GÜN ENKAZ ALTINDA KALDI

Kahramanmaraş'ta Menderes İlkokulu Müdürü İsmet Kaya, 6 Şubat 2023'te yaşanan 7,7 büyüklüğündeki Pazarcık merkezli ilk depremde evinin çökmesi sonucu yıkıntıların altında kaldı. Enkazdan 2 gün sonra çıkarılan Kaya'nın iki bacağı da diz kapağının üstünden ampute edildi. Çeşitli hastanelerde 8 ay tedavi gören Kaya, protezlerle yürümeye başladı. Eğitim hayatından kopmak istemeyen ve mesleğine dönen Kaya, okulda öğretmenler ve öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı.

ADIMLAR ARTINCA OKULA DÖNDÜ

Menderes İlkokulu Müdürü İsmet Kaya, "Hastanede kendime geldiğimde aklıma ilk gelen şeylerden biri emekliye ayrılmaktı. Protez bacaklara alıştıktan sonra göreve başlamak istedim. Protezle günden güne yürüyebileceğimi hissettim. Çok seri olmasa da merdivenlerden inip çıkabiliyorum. Protezlerimle en son 300 küsur adım attığımı öğrendim ve 'Ben artık okuluma gitmek istiyorum' diyerek işimin başına geldim. Okuluma gidip gelmeye başladım. Beni burada büyük bir sevinçle karşıladılar" dedi.

Öğrencilerinin odasına gelerek geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğunu söyleyen İsmet Kaya, "Öğrencilerimi gördüğüm, onlarla beraber olduğum için anlatılmayacak derecede mutluyum" dedi.

Etiketler : kahramanmaraş asrın felaketi deprem enkaz okul müdürü
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