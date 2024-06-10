Ağlamanın 6 faydası

Hem fiziksel hem de duygusal acı yaşadığımızda çoğu zaman kendimizi ağlayarak ifade ederiz.

Bu yüzden yaşadığımız üzüntüyle ve acıyla başa çıkmanın en yaygın yollarından birisi de ağlamak. Kontrolsüz bir şekilde ağlamadığımız sürece sağlığımız üzerinde birçok olumlu etkisi görülür.