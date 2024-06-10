10 Haziran 2024 Pazartesi 12:37:00 - Güncelleme:10 Haziran 2024 Pazartesi 12:37:00
Ağlamanın 6 faydası
Kaynak: Özge Çelikbaşlı
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Hem fiziksel hem de duygusal acı yaşadığımızda çoğu zaman kendimizi ağlayarak ifade ederiz.
Hem fiziksel hem de duygusal acı yaşadığımızda çoğu zaman kendimizi ağlayarak ifade ederiz.
Bu yüzden yaşadığımız üzüntüyle ve acıyla başa çıkmanın en yaygın yollarından birisi de ağlamak. Kontrolsüz bir şekilde ağlamadığımız sürece sağlığımız üzerinde birçok olumlu etkisi görülür.