Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye ağır ceza

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadaki drift görüntüleri üzerine çalışma başlattı.

Güvenevler Mahallesi civarında drift yaptığı belirlenen sürücü, polis ekiplerince Demiryalayan Kavşağı'nda yakalandı.

Sürücüye 32 bin 233 lira idari para cezası kesildi ve ehliyetine el konuldu. Bu tür trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik cezaların artırılarak devam edeceği belirtildi.