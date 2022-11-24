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24 Kasım 2022 Perşembe 00:28:00 - Güncelleme:24 Kasım 2022 Perşembe 00:28:00

AFAD: Düzce'de 160 artçı deprem meydana geldi

Kaynak: AA

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AFAD, Düzce'de en buyugu 4,3 olmak uzere toplam 160 artcı deprem meydana geldiğini açıkladı. Açıklamada, kente 1 milyon liralık acil yardım ödeneği bilgisi paylaşıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Duzce'nin Golyaka ilcesinde meydana gelen 5,9 buyuklugundeki depremle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

AFAD, bölgede en buyugu 4,3 olmak uzere toplam 160 artcı deprem meydana geldiğini duyurdu.

Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 yaralının olduğu ve 17 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI DEPREMİN İLK ANINDAN İTİBAREN DEVREDE

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında depremin ilk anından itibaren afet gruplarından; Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Sağlık, Barınma, Beslenme, Bilgi Yönetimi Değerlendirme ve İzleme, Hasar Tespit, Enerji, Zarar Tespit, Psikososyal Destek, Ayni Depo Yönetimi ve Dağıtımı ile Afet İletişim Grubu'nun AFAD Merkezi'nde faaliyete geçirildiği ifade edildi.

Olay yerine Duzce AFAD, Ankara AFAD, Istanbul AFAD, Bursa AFAD, Bolu AFAD, Sakarya AFAD, Zonguldak AFAD, Kocaeli AFAD ekiplerinin sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARLA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bölgede AFAD, Jandarma, Emniyet, 112, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Kızılay, İlbank ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden toplamda 2.501 personel ve 468 araç görevlendirildi.

AFAD Lojistik deposundan 14 bin 210 battaniye, 20 adet 112 m2 genel maksat cadırı ve 669 adet 16 metrekare aile yasam cadırı, 735 yatak, 885 yastık- çarşaf seti ve 1358 ısıtıcı sevk edildi. Ayrıca Jandarma'dan 5 adet 16,5 metrekare çadır sevk edildi.

Sakarya AFAD'dan 1 mobil koordinasyon tırı, 1 sosyal yardım aracı ve 2 adet arama kopegi; Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 2 helikopter; Cevre Sehircilik ve Iklim Degisikligi Bakanlıgı'ndan 1 adet mobil laboratuvar aracı ve 6 izleme aracı bolgeye sevk edildi.

AFAD Başkanlığı tarafından 1 adet AFAD mobil afet etüt tırı, 1 adet mobil mutfak tırı Düzce'nin merkezine gönderildi. Ayrıca Jandarma'dan 1 adet mobil mutfak tırı Gölyaka ilçesine gönderildi.

1708 KİŞİYE PSİKOSOSYAL DESTEK VERİLDİ

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 1 adet mobil mutfak tırı Çilimli İlçesine, Beşir Derneği'nden 1 adet mobil mutfak tırı Gümüşova İlçesine, İHH'dan 1 adet mobil mutfak tırı Cumayeri ilçesine sevk edildi.

Afet Hasar Tespit, Afet Altyapı, Afet Ayni Depo grupları bölgede çalışmalara başladı. Afet Psikososyal grubu tarafından 1708 kişiye psikososyal destek hizmeti verildi.

Afet Zarar Tespit Grubu 26 personel ile bölgede çalışmalara başladı. Düzce il genelinde saat 19.00 itibari ile elektrik kesintisi bulunmadığı belirtildi.

Bolgeye 10 adet mobil baz istasyonu sevk edildi.

1 MİLYON LİRALIK ACİL YARDIM ÖDENEĞİ

Afet Beslenme Grubu Türk Kızılay tarafından 13 bin 100 çorba, 15 bin 534 ikramlık malzeme (kek, bisküvi ve çubuk kraker), 18 bin 68 meyve suyu ve 5 bin 784 su dağıtıldı. Ayrıca 4 bin 210 battaniye dağıtımı yapıldı.

Düzce'ye AFAD tarafından 1 milyon liralık acil yardım ödeneği de gönderildi.

Etiketler : AFAD artçı deprem acil yardım
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