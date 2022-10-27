VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanlığı'ndan güvenoyu alan yeni Irak hükümetine tebrik
Biden döneminin ilk Ulusal Savunma Strateji Belgesi yayımlandı
Dışişleri'nden, Lübnan ile İsrail'in yaptığı anlaşmaya ilişkin açıklama
Prens Harry'nin anı kitabı Ocak 2023'te çıkacak
'Adnan Oktar organize suç örgütü davası'nda savunmalar alındı
Beyaz Saray'dan Rusya'nın tehdidine rest: Saldırının karşılığı olur
Çin'den ABD'ye 'Tayvan' tepkisi
Finansal İstikrar Komitesi'nin 6'ncı toplantısı yapıldı
İsmail Demir: F-35 olmaz, biz de milli muharip uçak yaparız
Çanakkale'de 98 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çin'deki iPhone fabrikasında Kovid-19 gündemi: 300 bin işçi karantinada
Bakan Bozdağ: Yozgat 2023'te havalimanı ve yüksek hızlı trene kavuşacak
Başkan Erdoğan'dan NATO diplomasisi
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
“Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali Türkiye sınırlarını aşıyor”
Putin'den nükleer silah açıklaması: Her zaman tehlike var!
Gamze'nin ölümünde anne ve baba ile 2 şüpheli adliyede
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Eski kocası dehşeti yaşatmıştı! Suç duyurusunda bulundu
AB ve Orta Asya liderleri ilk kez bir arada
İçişleri Bakanlığından, Ayvalık Belediyesi ile belediye iştiraki şirket hakkında soruşturma
ECB Başkanı Lagarde: Yüksek enflasyon, harcamalara ve üretime zarar veriyor
Fatih Sultan Mehmet madalyonu 38 bin sterline satıldı
Başkan Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Bozkurt'un ailesine başsağlığı mesajı
27 Ekim 2022 Perşembe 22:05:00 - Güncelleme:27 Ekim 2022 Perşembe 22:05:00

'Adnan Oktar organize suç örgütü davası'nda savunmalar alındı

ABONE OL

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik hükmün istinaf tarafından usulden bozulmasının ardından 72'si tutuklu 215 sanığın yeniden yargılandığı davada, tutuklu sanıkların mütalaaya karşı savunmaları alındı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülen davanın 23. duruşmasına, Oktar'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Adnan Oktar'a cezaevinde uygulanan kısıtlamanın kaldırılması talebine ilişkin cezaevinden kaldırılmaması yönünde rapor geldiğini kaydetti.

Oktar'ın kısıtlamasının kaldırılması yönünde heyetçe karar verdiklerini belirten başkan, bunun sanığın savunmasını yapacağı güne kadar süreceğini ve dava karara bağlanırken yeniden değerlendirileceğini aktardı.

Duruşmada, "örgüt yöneticiliği" ile suçlanan bir kısım sanıkların savunmaları alındı.

Tutuklu sanık Aylin Atmaca, TCK'da suç olmayan yaşam tarzlarından dolayı yargılandıklarını öne sürerek, "Yurt dışından potansiyel müştekiler getirildi. Serra getirildi, cinsel istismara uğradı diye iftira attırdılar. Bunlar kumpasın bir parçasıydı. Bizim bu zamana kadar yaptığımız çalışmalar milli olduğumuzun, devlet için çalıştığımızın delilidir." dedi.

Terör örgütü FETÖ ile iltisaklı olmadıklarını savunan Atmaca, "Bizi FETÖ ile iltisaklı göstermek nedir, el insaf yani. 15 Temmuz'da, Gezi olaylarında hep hükümetimizin yanında durduk. Kendi kanalımızda sabahlara kadar açıklamalar yaptık. Lütfen bunlar da görülsün. Kalkışma gerçekleşseydi bize ne olacaktı sizce? Ama bizi FETÖ'ye yardımla suçluyorlar. Bize başka suçlardan ceza verin. Bizi bu kadar kahpe bir örgütle aynı kefeye koymayın." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Ayşegül Hüma Babuna da davanın neden açıldığının, Adnan Oktar'ın "İngiliz Derin Devleti'nin İç Yüzü" isimli kitabından görülebileceğini savunarak, bu kitaptan sonra kendilerine kumpas yapılacağının belli olduğunu öne sürdü.

Lobi faaliyeti ve yöneticilikle suçlandığını anlatan Babuna, şöyle devam etti:

"Allah rızası için fikri mücadele veren bir topluluğuz. Benim Adnan Bey'den emir aldığım ve arkadaşlarıma emir verdiğim gibi saçma bir iddia var. Ailemde milletvekili var, 7 profesör var. Türkiye'nin en ünlü akademisyenlerinden akrabalarım var. Dolayısıyla bunu lobi faaliyeti olarak aktarmak hata diye düşünüyorum. Ben kolejde okurken insanlar akın akın Adnan Bey'le tanışmaya giderdi. Ben randevu alıp gitmek durumunda kaldım. İnsanlar evden taşardı."

Duruşma, savunmaların alınmasına devam edilmek üzere pazartesine ertelendi.

- Mütalaadan

Duruşma savcısı tarafından 19 Eylül'de hazırlanan 445 sayfalık mütalaada, elebaşı Adnan Oktar'ın 1994'te örgütün dışarıya açılması yönünde talimat verdiği ifade ediliyor.

İmkanı olanların iş kurması, iş kuramayanların ise iş bulmaları ve kazandıkları paraları örgüte "infak" adı altında getirmeleri talimatlarının iletildiği yer alan mütalaada, yapılan harcamalara ilişkin örgüt liderinin sürekli bilgilendirildiği ve örgüt içinde tüm harcamaların son kararının örgüt lideri tarafından verildiği belirtiliyor.

Silahlı terör örgütü FETÖ ile Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün oldukça benzer saiklerle hareket ederek, insanların dini hassasiyetlerini manipüle ettikleri bilgisine yer verilen mütalaada, dönemin siyasi ve sosyal koşullarına göre söylem geliştirdikleri ve faaliyetlerini buna göre tanzim ettikleri vurgulanıyor.

Mütalaada, sanıkların, Akkuyu Nükleer Santral Projesi, Suriye politikaları ve Türkiye-Rusya'yı ilgilendiren istihbarı konularda bilgi toplama, ayrılan örgüt üyelerinin zor durumda bırakılmaları için FETÖ'cü olduklarına ilişkin yabancı istihbarat birimlerine bilgi verilmesi şeklindeki eylemlerde bulundukları aktarılıyor.

Etiketler : Adnan Oktar Türkiye-Rusya Nükleer
Tuba'yı geçti

Tuba'yı geçti
KALBİNİN SESİNİ DİNLİYOR

KALBİNİN SESİNİ DİNLİYOR
Aşk yeniden doğdu

Aşk yeniden doğdu
Titremiş korkmuş haldeydi

Titremiş korkmuş haldeydi
Miami'den İstanbul'a

Miami'den İstanbul'a
Oğlunun adı ‘Mete Felix' olacak

Oğlunun adı ‘Mete Felix' olacak
Ali'yi tek ayak uyuttu

Ali'yi tek ayak uyuttu
Türkiye tatili

Türkiye tatili
EFSANE KADIN KUTLAMASI

EFSANE KADIN KUTLAMASI

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX