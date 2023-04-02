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02 Nisan 2023 Pazar 12:53:00 - Güncelleme:02 Nisan 2023 Pazar 12:53:00

Adana'da 14 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaynak: TRT Haber

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Adana'da 14 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt bulunduğu tespit edilen adres ve araçlara yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adres ve araçlarda arama yapan ekipler, 14 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler : adana kaçak akaryakıt

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