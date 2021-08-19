Acıyı dindiren iyilik

Öğretmen çift, 4 ve 15 yaşlarındaki iki çocuğunu İzmir depreminde kaybetti. Acılarını 'iyilik yaparak' dindirmek isteyen yardımsever çift, bir çok şehirde kütüphaneler, laboratuvarlar, parklar yaptı ve yapmaya devam ediyor.

YÜREKLERİNİN YANDIĞI ANLAR

Öğretmen Neslihan ve Recai Tekin çifti, 29 Ekim 2020'de Feryal Özge (15) ve Ömer Yiğit (4) adlı çocuklarını Bornova'daki Rıza Bey Apartmanı'nda yaşayan halaları Fatma Tekin Öztürk'e bırakarak Bursa'ya gitti. Bir gün sonra yaşanan depremde apartmanın yıkıldığını öğrenen çift, 4 gün boyunca arama kurtarma çalışmalarını umutla takip etti. 2 çocuğunun ve halalarının ölüm haberini alan aile, hayatlarının en büyük acısını yaşadı.

ÖMÜRLERİNİ HAYIRA ADADILAR

Bornova'daki evleri hasar almamasına rağmen taşınma kararı alan çift, Menderes ilçesinde yeni bir hayat kurdu. Çocuklarının adını yaşatmak için başta öğrenciler olmak üzere çocuklar için hayır işleri yaptılar. Bornova'da çocuk parkı, Şanlıurfa'da bir ortaokulda bir kütüphane açtılar. Yine İzmir'de bir liseye laboratuvar kazandırdılar. Bu sayede çocuklarının adını da yaşatan çift "Ömrümüz yettiğinde iyilik yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

Depremden sonra eşiyle birlikte yaşamlarını hayır işlerine adadıklarını söyleyen Neslihan Tekin, çocuklarının ismini yaşatmak için kütüphaneler, laboratuvarlar, parklar yapmaya devam edeceklerini dile getirdi. Tekin, "Bizim dünyamız artık yardımlaşma, hayır ve iyilik" dedi.

"Tek amacım çocuklarımın adını yaşatmak" diyen Recai Tekin de, her gün çocuklarının acısıyla güne başladıklarını dile getirdi.