7 yaşında gönüllü arkeolog

Arkeolog çiftin 7 yaşındaki kızı Mercan kazı ekibinin "mesai arkadaşı" oldu.

Urartu Kralı 2. Rusa tarafından Van Gölü'ne hakim tepeye yaptırılan Ayanis Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında görevli arkeolog Ayşegül ve Oğuz Aras çiftinin 7 yaşındaki kızı Mercan, kazı ekibinin parçası haline geldi.

13 yıldır kazı çalışmalarında yer alan arkeolog çift, 7 yıl önce doğan kızları Mercan'ı da 4 yıldan bu yana kazı alanına getiriyor. Bir yandan kızlarının ihtiyaçları ve bakımıyla ilgilenen çift, diğer yandan da kaledeki kazı ve restorasyonu yürütüyor.