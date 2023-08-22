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22 Ağustos 2023 Salı 07:28:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2023 Salı 07:28:00

7 yaşında gönüllü arkeolog

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Arkeolog çiftin 7 yaşındaki kızı Mercan kazı ekibinin "mesai arkadaşı" oldu.

Arkeolog çiftin 7 yaşındaki kızı Mercan kazı ekibinin "mesai arkadaşı" oldu.

Urartu Kralı 2. Rusa tarafından Van Gölü'ne hakim tepeye yaptırılan Ayanis Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında görevli arkeolog Ayşegül ve Oğuz Aras çiftinin 7 yaşındaki kızı Mercan, kazı ekibinin parçası haline geldi.

13 yıldır kazı çalışmalarında yer alan arkeolog çift, 7 yıl önce doğan kızları Mercan'ı da 4 yıldan bu yana kazı alanına getiriyor. Bir yandan kızlarının ihtiyaçları ve bakımıyla ilgilenen çift, diğer yandan da kaledeki kazı ve restorasyonu yürütüyor.

Etiketler : 7 yaşında gönüllü arkeolog 7 yaşındaki kızı Merca Ayşegül ve Oğuz Aras
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