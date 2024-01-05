60 yıldır tef ve davul yapıyor

60 yıldır tef ve davul yapıyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 9 yaşındayken tef, davul gibi müzik aletleri üreten ustasının yanında çıraklığa başlayan Enver Fiskiye, askerden geldikten sonra kendi dükkanını açtı. 60 yıl önce çırak olarak başladığı mesleği senelerdir aynı dükkanda sürdüren Enver Fiskiye'nin yakınlarıyla çalışarak ürettiği tef ve davullar kına gibi eğlencelerin yanı sıra okul etkinliklerinde kullanılıyor.