6 Aralık günlük burç yorumları

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan)



Bugün sevdiğiniz kişi ile çok yakın olacağınız güzellikler sizinle birlikte olacak. Evinizin içinde paylaşımlarınız ve mutluluğunuz artarken, eşiniz ile aranızda gerginliğe sebep olacak olan kişilere karşı çok dikkatli olmalısınız. Açık düşmanlıklara uğrayabilirsiniz. Dost gibi görünen ama düşman olduğunu bildiğiniz kişilere karşı temkinli olmalısınız.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Gizli düşmanlıklara uğradığınız bu günlerde kimin hakkınızda ne yapmak istediğini daha iyi anlamlandırabileceksiniz. Zihninizde olayları farklı yorumlamanız belki de bu günlerde daha fazla zarar görmenize ve manipüle edilmenize sebep oluyor olabilir. Ailenizin desteği pek çok sıkıntınıza iyi gelecek, onlara sıkı sıkıya kenetlenmek bugün kendinizi daha iyi hissetmenize sebep olacaktır.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Eşiniz ile paylaşımlarınız artacak, sevdiğiniz kişinin bir kez daha kalbinizi çalması ayaklarınızı yerden kesecek cinsten. Sevdiği yakınında olmayıp hayal kırıklığı yaşayanlar ise alacakları telefon görüşmeleri ve haberler ile kendilerini çok mutlu hissedecekler. Ancak dikkat etmeniz gerekenler de yok değil. Hayallerinizi baltalamaya çalışan kişilerden bugün aniden gelebilecek haberler moralinizi bozabilir. Tutulmaların etkisi ile değişmeye başlayan hayatınızda kim sizin iyiliğinizi istiyor kim size karşı iki yüzlü anlamlandırabileceksiniz.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Sevdiğiniz kişi ve çocuklarınız ile haftasonunun en şanslı burçlarından birisiniz. Evli olmayanlar da hızlı bir şekilde evliliğe giden bir beraberlik ile kendilerini çok mutlu hissedebilir. Tek sıkıntınız iş yerinizdeki yöneticiler veya belirsiz olan çalışma şartları, rahatsızlanan takım arkadaşlarınız olabilir. Kendi kabuğunuzda yaz aylarından sonraki dönemde yapabileceklerinizi planlayabilir. Elinize yakın zamanda geçen ufak gelirleri biriktirip karlandırabilecek avantajlı planlar yapabilirsiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Evlilik hazırlığı yapan Aslan burçları kayınvalide tarafı ve aileniz arasında oluşabilecek ani gerginliklere karşı dikkatli ve politik olmalısınız. Evliliği olan Aslan burçları bu hafta sonu bebek planları yapabilir ve sürpriz bir gebelik sizi çok mutlu edebilir. Yakın akrabalarınız ve komşularınız sağlık sıkıntıları yaşıyor olabilir, sağlığınız için temkinli olmayı elden bırakmamalısınız.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Bugün evinizin içinde kendinizi çok mutlu hissedeceksiniz. Evli olanlar eşleri ile daha yakın ve paylaşımların arttığı bir gün olacak. Bekar olanlar ise arkadaş ortamlarından yeni biri ile birbirlerini tanımaya başlayabilir. Günün sıkıntılı yanı, evinizin içerisinde kesici aletlere ve gaz sızıntıları, soba ve şofben zehirlenmelerine karşı dikkatli olunmasıdır.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Bugün parasal anlamda eşinizle, dostlarınızla veya ortaklarınızla ani gelişebilecek sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Unuttuğunuz bir borç veya maddi bir dengesizliğin aranızı bozmasına izin vermemelisiniz. Çünkü gökyüzünün olumlu açıları size destek veriyor. Kısa sürecek gerginlikten sonra gün içerisinde birbirinize karşı daha ilgili olacak ve karşılıklı sevgi ve şefkati paylaşacaksınız. Günün diğer olumlu yanı uzunca süredir beklediğiniz önemli bir sınav sonucu veya proje sonuçlarıyla ilgili olumlu duyumlar alabilirsiniz.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Bugün çevrenizdeki pek çok kişi tarafından sevildiğinizi hissetmek size çok iyi gelecek. Parasal anlamda giderlerinizin rahatladığı ve yapacağınız projelerinizle ilgili gökyüzünün desteği sizinle birlikte olabilir. Bugün size gelen haberleri iyi değerlendirmeli ve fırsatlara açık olmalısınız. Şansınızı baltalamak isteyen gizli kadın düşmanlara çok dikkat etmelisiniz.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Uzunca süredir kendinizi ifade edemediğiniz pek çok konuda artık enerjimi topladım, sağlığımı topladım ve hayatta ben de varım diyebileceğiniz bir gündesiniz. Evinizin içinde uzunca süredir değişen düzeniniz veya aile bireyleri ile anlaşamayan huzursuz yanınızın yerine daha enerjik ve mutlu bir siz gelecek ve pek çok kişiden destek görebileceksiniz. Ekonomik durumunuz hakkında endişeye kapılmayın. Hayatınızda değişen pek çok şeyi eskisinden daha iyi inşa edebileceksiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Eşiniz, aileniz ve dostlarınızla birlikte enerjinizi toparladığınız bir gündesiniz. Hayalini kurduğunuz yapacağınız projelerinizden ses getirecek güzellikler sizinle birlikteyken, içten içe hırs yapan kişilerden aniden telefon alabilirsiniz. Görüşmelerinizde negatiflerini size göndermek isteyecek bu kişilere karşı temkinli konuşmalar yapmanız sizi pek çok sıkıntıdan kurtaracaktır.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Bugün eğitim hayatınızda ani çıkabilecek masraflara karşı temkinli olmalısınız. Sevdiğiniz kişinin ailesindeki bazı kadınlardan alacağınız tepkiler sizi biraz üzebilir. Hazır cevap olup, olayları büyütmemek ve görmezden gelip zamana yaymak sizi uzun vadede mutlu edecek etkiler barındırıyor. Bu tür olumsuzluklara zihninizi yormadan eşinizin size verdiği değerin tadını çıkarabilirsiniz.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Öğrenci olanlar eğitim hayatında hızlı ilerleyişler ve yükselişlere adım adım ilerleyecekler. Bugün hazırlayacağınız projeniz ile yarın haftaya başlamanız size olumlu destekleri verecek türden. Kalbi boş olan Balık Burçları yakın arkadaşlarının aracı olduğu flörtlere açıklar. Gökyüzünün olumlu enerjileri haricinde uzunca süredir hakkınızda gizlenenleri öğrenmek üzeresiniz, gerilmemelisiniz.

Uzman Astrolog Özlem Recep