5 maddeyle kıskanç insan

Kötü insanları hayatınızdan çıkarmak zor değil, yaraya vaktinde vurulmayan neşter yeni yaraların oluşunu tetikler. Dikkatli ve tetikte duygularla yaşamak her ne kadar zor olsa da faydası olmayan insanın zararı olduğunu bilmek bize iyi gelecek. Kıskançlık, arkadaşlığı zedeleyerek güveni bitirir. Bizi en çok doğru sandığımız yanlışlar ve yanlış yaptığımızda ''yaptığın yanlış'' diyemeyenler bitirir. İşte kıskançlığını belli eden insanlar...

5 kıskançlık işareti

Kamufle ederek küçümsemek

Hayattaki tek başarısı sizin yanınızda olan insanlar, laf arasında sizi küçümsüyor olabilir. Örnek olarak '' Yaptığın yemeği çok beğendim, bu yemeği misafir geldiğinde yapma'' gibi... Agresif şekilde aşağılamak onu rahatlatacaktır.

Çok iltifat etmek

Pasif agresif aşağılamalarla sizi daha çok aşağı çekmeye çalışırlar. Bununla tatmin olarak iltifatlarla kendisine çekerek gözlemlerler. Dikkatli okursanız aşağıda diyoruz, ne derler, düşmanını yakın tut derler...

Başardığınızda çıldırır

Başarıya yaklaştığınız ya da başardığınızda bunu kabullenemezler. Belki de dost kötü günde değil, iyi günde başarırken arkamızda olmalıydı...

Sizi taklit edebilir

Sizi taklit etmesi an meselesi olabilir. Bu madde için endişelenmenize gerek yok, taklitler aslını yüceltiyor!

Sizinle yarışmaya çalışır

Kıskançlık duygusu, beraberinde rekabet duygusunu da getirir. Kıskanç insanlar, konu fark etmeksizin sizinle bir yarış içerisine girmeye çalışır. Giriş kartını vererek yanlışlık yapmış olabilirsiniz, ona vereceğiniz en iyi cevap, yarışa katılmamak...