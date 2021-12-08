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08 Aralık 2021 Çarşamba 18:15:00 - Güncelleme:08 Aralık 2021 Çarşamba 18:15:00

5 gündür kayıptı, ölü bulundu

Kaynak: AA

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İskenderun'da 5 gündür kayıp alzheimer hastası evine yakın dere yatağında ekipler tarafından ölü bulundu.

İskenderun Akarca Mahallesi'nde 5 gündür kayıp olan 92 yaşındaki alzheimer hastası Osman Gedemen'in cansız bedeni, arama kurtarma ekipleri tarafından evine yakın bir bölgede bulundu.

Savcılık ve Güvenlik birimleri olay yerinde inceleme yapması sonrası yaşlı adamın cansız bedeni, Jandarma AFAD ve ANDA Kardeşe Vefa Derneği arama kurtarma ekipleri tarafından dere yatağından güçlükle çıkarıldı.

Aile yakınlarının göz yaşlarına boğulduğu olayda, Osman Gedemen'in cenazesi İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Etiketler : iskenderun alzheimer hastası osman gedemen
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