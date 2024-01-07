42 yıldır aynı barınaktan denize açılıyorlar

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karataş, barınağın 42 yıldır balıkçılık sektörünün gelişmesine katkıda bulunduğunu söyledi.



İlçede balıkçılığın babadan oğula sürdürüldüğünü dile getiren Karataş, "Barınağımızda 70 civarı babadan oğula balıkçımız mevcut. Barınak hizmet vermeye başladığından bu yana balıkçılık geçmişim var. Bütün arkadaşlarımız da hemen hemen aynı şekilde. Artık büyüklerimiz kenara çekildiler. Sadece bizi seyrediyorlar, eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyorlar. Bilmediklerimizi hala onlardan öğreniyoruz." diye konuştu.

Karakaş, barınaktan tekneleriyle denize açılan balıkçıların, Karadeniz'de kefal, levrek, kırlangıç, hamsi, palamut, lüfer, barbun, kalkan ve mezgit gibi birçok balık türü avladığını anlatarak, "2023'te Akçakoca balıkçı barınağındaki balıkçılarımız 1500 ton balık avladı. Balıklar, İstanbul, Gemlik, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin çoğu vilayetine gönderiliyor. Geçen sene 400 ton kadar da deniz salyangozu avcılığı yapıldı. Bu da Türkiye'deki fabrikalarda işlendikten sonra Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediliyor." ifadelerini kullandı.

Olumsuz hava koşullarının balıkçılığı etkilediğine işaret eden Karataş, normal şartlarda sezonda avlanan balık miktarının 3-4 bin tona çıkabildiğini kaydetti.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ HEP DENİZLERDEYİM"



Balıkçı 60 yaşındaki Mustafa Ünlü de mesleği, çocukluk yıllarında memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesinde büyüklerinden öğrendiğini söyledi.

Balıkçılık yaparak ailesinin geçimini sağladığını aktaran Ünlü, Akçakoca'ya 9 sene önce geldiğini, burada trol avcılığı yaptığını anlattı.

Barınakta 33 yıldır mesleğini sürdüren 49 yaşındaki Engin Genç de "Biz dededen, babadan balıkçıyız. Çocukluğumdan beri hep denizlerdeyim. 1990 yılından bu yana da barınakta meslek olarak yapmaya başladım. Küçük bir teknemiz var, onunla kıyı balıkçılığı yapıyoruz. Denize gitmediğimiz zaman da yine babadan kalma yetenekle büyük teknelerin ağlarını tamir ederek ekmeğimizi kazanıyoruz." diye konuştu.