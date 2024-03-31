42 bin lira maaşla çoban yok

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde koyun çiftliğine çoban arayan Niyazi Mit, 42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev ve karavan imkanlarına rağmen çalıştırılacak çoban bulunamıyor. Girişimci, çaresiz kalınca sosyal medyadan bir ilan paylaştı.

İlanda aile çobanı aradığını belirten Mit, "Barınmaları için kaloriferli sıfır daire yaptık. Yaz ayında hayvanı araziye götürdüğünde zorlanmaması için güneş paneli olan, duşu yatağı içerisinde olan bir karavan veriyoruz" dedi.