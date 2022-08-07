40 yıllık duman avcısı
Kayserili esnaf kül tablalarını kaldırdığı çay ocağında 40 yıldır sigara ile mücadele ediyor. Sigarayı bırakanlara bir yıl bedava çay servisi yapan Kaplan Uzak, şimdiye kadar 300 kişiyi bağımlılıktan kurtardı.
PARASI CEBİNDE KALDI
Kayseri'nin Hunat Mahallesi'nde 50 yıldır çay ocağı işleten Kaplan Uzak, hayatını sigara ile savaşa adadı. 1982 yılında oğlunun istediği markalı ayakkabıyı parası olmadığı için alamayınca sigarayı bıraktığını ve bunun için harcadığı parayı ailesi için biriktirmeye karar verdiğini anlatan Uzak, o gün itibariyle sigara ile mücadele etmeye başladığını belirtti.
SOKAK SOKAK TAKİPTE
Aynı yıl çay ocağındaki kül tablalarını da kaldıran Uzak, kapalı mekanlara sigara yasağı gelmeden 5 yıl önce de mekanında sigara içtirmediğini dile getirerek, para kaybetme riskine rağmen kararından vazgeçmediğini anlattı.
"Sigarayı bırakana bir yıl çay bedava" diyen Uzak, "Fakat müşterilerimi sigara içme ihtimallerine karşı sokak sokak takip ediyorum" dedi.
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