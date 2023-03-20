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20 Mart 2023 Pazartesi 21:58:00 - Güncelleme:20 Mart 2023 Pazartesi 21:58:00

37 aracın lastiklerini kesen şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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Afyonkarahisar'da 37 aracın lastiklerini kesen şüpheli gözaltına alındı.

Kentin çeşitli mahallelerinde araçların lastiklerinin bıçakla kesildiği şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, cadde ve sokaklardaki kameraların kayıtlarını inceledi.

Çalışmada şüphelinin, M.A olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, 37 aracın lastiklerini kestiği belirlendi.

Şüphelinin bazı araçların lastiğini kestiği anlar da kameralarca kaydedildi.

M.A ifadesinde, alkolün etkisiyle olayları gerçekleştirdiğini, kimsenin kendisini yönlendirmediğini, kimse ile husumetinin olmadığını iddia etti.

Etiketler : Afyonkarahisar lastik aarç

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