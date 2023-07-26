32 tay 6 milyon liraya satıldı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu, Karacabey ve Anadolu tarım işletme müdürlüklerinde yetiştirilen 32 tay, Bursa'nın Karacabey ilçesinde ihaleyle satıldı.

Açık artırma usulüyle yapılan ve yoğun ilgi gören ihalede en yüksek fiyatla alıcı bulan tay 1 milyon 50 bin lirayla "Altaybora" oldu.

Satışa çıkarılan taylardan 32'si alıcı bulurken, bu satışlardan 6 milyon 472 bin gelir lira elde edildi