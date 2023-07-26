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26 Temmuz 2023 Çarşamba 07:32:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 07:32:00

32 tay 6 milyon liraya satıldı

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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu, Karacabey ve Anadolu tarım işletme müdürlüklerinde yetiştirilen 32 tay, Bursa'nın Karacabey ilçesinde ihaleyle satıldı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu, Karacabey ve Anadolu tarım işletme müdürlüklerinde yetiştirilen 32 tay, Bursa'nın Karacabey ilçesinde ihaleyle satıldı.

Açık artırma usulüyle yapılan ve yoğun ilgi gören ihalede en yüksek fiyatla alıcı bulan tay 1 milyon 50 bin lirayla "Altaybora" oldu.

Satışa çıkarılan taylardan 32'si alıcı bulurken, bu satışlardan 6 milyon 472 bin gelir lira elde edildi

Etiketler : 32 tay 6 milyon liraya satıldı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM
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