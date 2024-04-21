30 milyon lira değerinde binlerce sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürüttükleri çalışmalarda, Arnavutköy'de bir depoda sahte parfüm bulunduğunu tespit etti.

Söz konusu depoya operasyon düzenleyen ekipler, 64 bin sahte parfüm, 104 bin 250 etiket ve 39 bin 370 boş kutu ele geçirdi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Depoda yapılan aramalarda parfümlerin piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi.