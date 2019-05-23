23 Mayıs günlük burç yorumları: Bugün burcunuzu neler bekliyor?

Burç, insanın doğum anında Güneş'in hangi pozisyonda olduğunu gösteren göksel bir alanın sembolik ifadesi olarak karşımıza çıkıyor. Eğer doğduğunuz noktadan gökyüzüne, Güneş’e doğru hayali bir çizgi çizer ve bu çizgiyi sonsuza doğru uzatırsanız, bu çizginin bir burca ulaştığını görürsünüz. Yani doğduğunuz sırada Güneş’e doğru baktığınızda, eğer onun yoğun ışığı olmasa idi, göreceğiniz bir burç olacaktı. Burçlar takımyıldızları olarak da ifade ediliyor.. Horoskop olarak çizdiğimiz göksel haritada ise 360 derecelik tam daire üzerinde, yaklaşık 30'ar derecelik 12 bölümdürler. Astroloji takipçileri günlük burç yorumlarına göre günlük hayatlarını şekillendirirler. Burçlar bize günlük yaşantımız ile ilgili ipuçlarını verir. İşte meraklıları için günlük burç yorumları...

23 MAYIS GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç; hem sosyal hayatında hem de iş hayatında oldukça hareketli bir gün. Sabah saatlerinde çalışma temponun ağırlığından dolayı kendini baskı altında hissedebilirsin. Bugün mali konularla ilgili daha önce kaçırdığın fırsatlarla tekrar karşılaşabilirsin. Kararlı ve çalışkan tavrınla üstlerinin onayını alabilirsin.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa; bugün ayakları yere sağlam basan projeler üretebilir, umutlarını ve hayallerini gerçekleştirmek için kararlı girişimlerde bulunabilirsin. İthalat, ihracat veya yurtdışı bağlantılı ticari konulardan kazanç elde edebilir, başarılı bir kariyer edinebilirsin. Geçmişteki hatalarından ders çıkarabileceksin.

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler; finansal konularda üstlendiğin sorumluluklar üstünde duygusal baskı yaratabilir. Sorun yaşadığın kişilerle aranda geçici bir uzlaşma sağlanabilir, otorite konumunda ki kişiler ekonomik konularda seni destekleyebilir. İlişkilerinde beklediğin ilerleme olmayabilir.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç; eşinin, ortağının ya da yakın ilişkide olduğun kişilerin üzerinde baskı kurmasına izin vermemelisin. Hedeflerine varmak ve mali konularda başarılı olmak için güven duyduğun işbirliklerinin desteğini alabilirsin. Sorumlu ve kararlı davranmak isteklerini gerçekleştirmene yardım edecektir.

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan; çok yorucu ve yoğun bir tempoda çalışman gerekebilir. Yetiştirmen gereken proje, rapor veya tamamlaman gereken işlerin baskısını üzerinde hissedebilirsin. Sosyal hayatındaki ve kariyerindeki gelişmelere ayak uydurabilmek için uzmanlardan gelecek çözüm ve önerilere açık olmalısın.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak; sorumluluk sahibi ve sabırlı olman ağır ama sağlam adımlarla ilerlemene neden oluyor. Bu dönem yeteneklerin açığa çıkarak, yaratıcılık gerektiren alanlarda başarılı olmanı sağlayacaktır. Ancak karşına çıkan fırsatları değerlendirmeden önce konuyla ilgili yeterli olduğundan emin olmalısın.

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi; bugün ebeveynlerinin veya yuvanın sorumluluğunu almak zorunda kalman duygusal baskıya yol açabilir. Fakat beklemediğin fırsatların karşına çıkması çözümler üretmeni sağlayabilir. Ev tadilatı ya da mobilya alışverişi gibi işlere kalkışmadan önce iyi araştırma yapmalısın.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep; bugün verdiğin sözlerin, sarf ettiğin cümlelerin altında ezilebilir ya da beklediğin haberlerin gecikmesinden dolayı harekete geçemeyebilirsin. Duygusal baskı altında olman ilerlemeni önleyebilir. Düşüncelerinle karşındakileri ikna etmeye çalışırken daha akılcı olmalı ve karşılıklı çıkarları gözeterek adım atmalısın.

Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay; ekonomik gelirlerle ilgili sorumlulukların üstünde duygusal baskı yaratıyor olabilir. Kazançların istikrarlı ama yeteri kadar olmayabilir. Artık kendine yatırım yapmalı, daha fazla vasıf kazanmak için uğraşmalısın. Paranı harcarken stratejik davranmalı, koşulları gerçekçi değerlendirmelisin.

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak; yakın çevrenle ilişkilerinde fazla baskıcı ve disiplinli davranıyor olabilirsin. Gerçi romantik ilişkilerden yana şanslı olduğun bir dönemdesin fakat ilişkilerde biraz daha toleranslı olabilmelisin. Girişimlerinin hızlı ilerlememesi canını sıkmasın. Bir düşünce veya projeyi hayata geçirmek için deneyimlerini kullanabilirsin.

Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova; kariyerine ve yaşamdaki sorumluluklarına dair düşünceler duygusal baskı yaratabilir. Derinlerde kalmış korkularınla yüzleşebilirsin ama bu durum seni ürkütmesin çünkü ailenden alacağın destek sorunlarını aşmanı sağlayacaktır. Biraz sabırlı davranman ve uygun zamanı beklemen gerekiyor.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık; içinde bulunduğun grup ve derneklerden üzerine kaldırmakta zorlanacağın sorumluluklar yüklenebilir. Kendinden büyüklerle kurduğun arkadaşlıkların sana faydası bulunabilir. Onlardan alacağın fikirler, sana yeni ufuklar açabilir, hedeflerine ulaşmakta sıra dışı çözümler üretebilirsin.