VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
174 Gıda Hattı'na 2,8 milyon başvuru yapıldı
Başkan Erdoğan, Yusuf İslam'ın konserini izledi
Bakan Nebati, 6'ncı Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı için Riyad'a gidecek
Tatar: Doğu Akdeniz'de Türk varlığının devam etmesi için KKTC çok önemlidir
Başkan Erdoğan'dan BM Günü ve BM Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü mesajı
Sinop'ta sezonun son kruvaziyeri uğurlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit ailesine başsağlığı
Fransa'da akaryakıt tedarikini sekteye uğratan grevler 2 rafineride sürüyor
Biden yaşının ve sağlığının sorgulanmasının "tamamen meşru" olduğunu söyledi
Zelenskiy: Moskova Tahran'ın nükleer programına destek verebilir
Arkadaşını kazara öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası
Başkan Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonu en büyük mirasımız olacak
İlaç ve tıbbi malzeme yolsuzluğunda 26 kişi tutuklandı
AB'de vatandaşların neredeyse yarısı hava kirliliğinden şikayetçi
Savunma sanayiinin kalbi İstanbul'da atacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Çok ciddi bir kazaydı
Pakistan'da mahkeme İmran Han'ın seçimlerde yarışmasına engel olmadığını vurguladı
Türk Kızılayı seyyar kan bağış noktaları için kentlerdeki yöneticilerden anlayış bekliyor
İnsansız kara aracı Barkan'ın ihracına hız verildi
TÜBİTAK, SAHA Expo'da yüksek teknolojileriyle boy gösterecek
AB, akıllı telefonlara tek tip şarj girişi şartı getirdi
İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz görevinden ayrıldı
Azerbaycan Rusya'ya nota verdi
Kayseri'de 8 milyon yolcu kapasiteli havalimanı inşaatında çalışmalar sürüyor
24 Ekim 2022 Pazartesi 22:07:00 - Güncelleme:24 Ekim 2022 Pazartesi 22:07:00

174 Gıda Hattı'na 2,8 milyon başvuru yapıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2009'da faaliyete geçen ALO 174 Gıda Hattı'na bugüne kadar 2,8 milyonun üzerinde başvuru yapıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından ALO 174 Gıda Hattı'na ilişkin veriler paylaşıldı.

Paylaşımda, Whatsapp İhbar Hattı ve 174 Gıda Hattı'na yapılan başvurulara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"2009 yılında faaliyete geçirdiğimiz ALO 174 Gıda Hattı'na bugüne kadar 2,8 milyonun üzerinde başvuru yapıldı. Bu aramalardan 905 bin 511'i gıda ihbar ve şikayet kapsamında oldu. Bu başvuruların 902 bin 686'sı sonuçlandı, 62 bin 174 ihbarla ilgili dosyada cezai işlem uygulandı. 2020'de faaliyete geçirdiğimiz 'WhatsApp İhbar Hattı'na (0501 174 0174) bugüne kadar 60 bin 568 başvuru yapıldı. Bu ihbarlardan 14 bin 367'si gıda ihbar ve şikayet kapsamında oldu. Bu başvuruların 14 bin 36'sı sonuçlandı, 1207 ihbarla ilgili dosyada cezai işlem uygulandı."

Etiketler : sosyal medya Orman Bakanlığı 174 Gıda Hattı
Aşk bir illüzyon

Aşk bir illüzyon
Romantik sürpriz

Romantik sürpriz
Dürüst erkek olsun

Dürüst erkek olsun
Film turnesine konser arası

Film turnesine konser arası
Metin'siz ilk sahne

Metin'siz ilk sahne
Olumsuz yorumlara inat şarkıya devam

Olumsuz yorumlara inat şarkıya devam
Aşkta kaybetti işte kazandı

Aşkta kaybetti işte kazandı
Şarkılar âşıklar için

Şarkılar âşıklar için
Tek kriteri senaryo

Tek kriteri senaryo

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX