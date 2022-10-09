12 yaşında ilk adım mutluluğu

Serebral palsili (SP) 12 yaşındaki Rana Karahan, yıllar süren fizik tedavi ve rehabilitasyon sonrası ilk adımlarını atarak yürümeye başladı. Anne Ayşegül Karahan, "12 yıldır Rana'nın yürümesi için çok çaba harcadık, çok uğraştık, çok zor zamanlar geçirdik. Şimdi çok mutluyum, çünkü önceleri Rana'nın hareketleri daha yavaştı, artık daha hızlandı, adımlarını daha çabuk atmaya çalışıyor" dedi. Kızının fiziksel sağlığının bu seviyeye gelmesinde emeği geçen tüm sağlık personeline teşekkürlerini sunan Karahan, onların katkılarıyla bugün bu sevinci yaşadıklarını söyledi.



Rana Karahan da SP'li olmayı büyük bir eksiklik olarak görmediğini ifade ederek, "Bu duruma öyle üzülmüyorum, Allah'ın verdiği bir durum. Çok şükür iyiyim ve daha iyi olmaya çalışıyorum. Tedavime devam ediyorum, daha iyi olmak için çok çalışıyorum." dedi.

Gelecekte anasınıfı öğretmeni ya da pilot olabilmeyi hayal ettiğini anlatan Karahan, "Kuş gibi uçabilmeyi istiyorum. Yaşıtlarımla birlikte oyun oynayabilmeyi, daha çok vakit geçirebilmeyi istiyorum. Bir de keman çalabilmeyi çok istiyorum, bana da keman çalmak çok yakışır bence." diye konuştu.

Kendisi gibi SP'li arkadaşlarına da seslenen Karahan, hiç vazgeçmeden mücadele etmeleri çağrısında bulundu.

Rana Karahan, "Yürüyebildiğim için çok güzel hissediyorum. Yürümek çok güzel ve çok eğlenceli. Bir de desteksiz yürüyebilirsem daha güzel olur." dedi.