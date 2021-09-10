10 Eylül 2021 Cuma günlük burç yorumları... Bugün burçları neler bekliyor?

KOÇ: Finansal konularla ilgili bazı hayal kırıklıkları yaşamamak adına temkinli adımlar atmak ve borçlanmamak oldukça önemli. Beraberliğinizde yeni bir sürece hazırlanırken biz demeyi unutmamak yerinde olacaktır. Gün içerisinde sağlığa da ayrıca dikkat edelim.



BOĞA:Kariyer hayatınızdaki zorlayıcı faktörler evliliğinize yansıyor olabilir. Bu da sizin hem sağlığınıza hem de iş yerinizdeki performansınızı zorlayacaktır. Bazı zorlukların içinden zamanla kurtulacağınızı unutmadan, iş yerinizdeki hakkınızı aramak yerinde olacaktır.

İKİZLER: Gizli düşmanlar, çalışma ortamınızdaki iki yüzlülükler karşınızda olabilir. Zorlandığınız yerlerden güç bulacağınızı unutmadan hareket etmeli. Arındığınız ne varsa şükür enerjisinde olmalısınız. Hukuksal süreçlere ve sözleşmelere de ayrıca dikkat.

YENGEÇ: Finansal konularda borçlanmamaya dikkatli olmalısınız. Beraberliğinizde eşinizin tutumu ve zaman zaman aranızda geçen sıkıntılar bugün tekrar gündemde olurken, empati yapmaya özen göstermek günü kurtaracaktır.

ASLAN: Evliliğiniz ya da ortaklarınız arasında geçen sıkıntılar sizi zaman zaman zorlasada, önemli adımlar atmak üzere olabilirsiniz. Pek çok konunun önümüzdeki günlerde değişebileceğini öngörerek ilerlemek iyi olacaktır. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

BAŞAK: Çalışma ortamınızda yaşadığınız bazı zorluklar bugün karşınızda olabilir. Kendinizi yenilediğiniz bugünlerde sağlığınızı yoran enerjilere izin vermemelisiniz. Önemli proje ve çalışmalarınızın iptal olma durumu olabilir, aman dikkat.

TERAZİ: Beraberliğinizde zorlandığınız konular, benim ailem senin ailen meselelerine karşı temkinli olmalısınız. Zihninizi geçmiş ve gelecek arasında dengeleyebilirseniz ilerleyen günlerderde daha mutlu olabilirsiniz.

AKREP: Hem kendi sağlığınıza hem de ailenizdeki kişilerin sağlığına dikkat etmeniz gereken günlerden geçmektesiniz. Beraberliğinizin aileniz ve arkadaşlarınız tarafından bazı eleştirilere tutulması sizi biraz zorlayabilir. Kimseyi kırmadan günü geçirmek önemli.

YAY: Aile büyüklerinizden birinin hastane ve ameliyatlarıyla ilgili bugün kendinizi koştururken bulabilirsiniz. İçsel anlamda çalışma alanınızda çıkabilecek sıkıntılar karşısında sakinliğinizi korumalı. Şanslı yükselişlere yetişebilmek için vitamin ve mineral alımına önem göstermelisiniz.

OĞLAK: Sosyalleşeceğiniz bir gün. Kalbiniz boşsa sürpiz gelişmelere hazırlıklı olmalısınız. Parasal konularda gelir kapınızı kimseye açmamanız oldukça önemli görünüyor. Kalabalık ortamlarda maske - mesafe kuralına uymanız da ayrıca önem teşkil ediyor, sağlığa dikkat.

KOVA: Kova kadını iseniz ve çocuk sahibi olmak istiyorsanız, bebek sahibi olacağınız bir sürecin içerisinden geçiyor olabilirsiniz. Sağlık kontrollerinizi mutlaka yaptırarak ilerlemek oldukça önemli. İş hayatınız açısından ise ev ve ofis değişikliği, projelerle ilgili toplantıların çok aktif olacağı bir gün olacak gibi görünüyor.

BALIK:Ruhsal anlamda her ne kadar zorlansanız dahi, kendinizi her türlü konuya karşı daha savaşçı hissedeceksiniz. Sağlığınızla ilgili arkadaşlarınızdan ve kardeşlerinizden destek alabilirsiniz. Kendinize özen göstermeniz gereken günlerden geçmektesiniz.

UZMAN ASTROLOG ÖZLEM RECEP

