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24 Mart 2024 Pazar 08:15:00 - Güncelleme:24 Mart 2024 Pazar 08:15:00

+1 farkla şampiyon

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Down sendromlu cimnastikçi Selin Naz Özcan, ritmik kategorisinde çember ve top aletinde sergilediği performans ile 2 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Ay-yıldızlı özel sporcu, labut ve kurdelada da dünya ikinciliği elde etti.

TRİSOME OYUNLARI

Antalya Muratpaşa Cimnastik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın (Trisome Oyunları) Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli cimnastikçiler ritmik ve artistik kategorisinde madalya mücadelesi verdi. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki down sendromlu cimnastikçi Selin Naz Özcan, Antalya'da devam eden Trisome Oyunları'nda 2 altın madalya kazandı.

AY-YILDIZLI BAŞARI

Ay-yıldızlı özel sporcu Selin Naz Özcan, ritmik kategorisinde çember ve top aletinde sergilediği performans ile 2 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Ayrıca Selin Naz Özcan, labut ve kurdelada dünya ikincisi olarak 2 gümüş madalya kazandı. Ayrıca Selin Naz Özcan, genel tasnifte ise dünya ikincilik madalyası ve kupasının sahibi oldu. Selin Durgut da labut, top ve kurdelada 3 bronz madalya ile dünya 3.'sü oldu.

Etiketler : down sendromlu cimnastikçi selin naz özcan
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