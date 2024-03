+1 farkla örnek başarı

İstanbul Tuzla'da yaşayan 37 yaşındaki down sendromlu Çağla Köksal'ın hayatı, Türkiye Down Sendromu Derneğinin istihdam programıyla değişti. Destekli istihdam projesi kapsamında down sendromlu bireylere yönelik eğitimlere katılan Köksal, Teknopark'ta bir firmada çalışmaya başladı.



Bu firmada 5 yıldır veri giriş sorumlusu olarak görev yapan Köksal, iş hayatındaki özverili çalışmalarıyla kendisini yöneticilerine ve çalışma arkadaşlarına sevdirdi. Köksal, hem kazandığı parayla kendi ayakları üzerinde durabilmenin hem de kariyer sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor.