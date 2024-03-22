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22 Mart 2024 Cuma 07:17:00 - Güncelleme:22 Mart 2024 Cuma 07:17:00

+1 farkla örnek başarı

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37 yaşındaki down sendromlu Çağla, çalışma hayatındaki başarısıyla örnek oluyor.

İstanbul Tuzla'da yaşayan 37 yaşındaki down sendromlu Çağla Köksal'ın hayatı, Türkiye Down Sendromu Derneğinin istihdam programıyla değişti. Destekli istihdam projesi kapsamında down sendromlu bireylere yönelik eğitimlere katılan Köksal, Teknopark'ta bir firmada çalışmaya başladı.

Bu firmada 5 yıldır veri giriş sorumlusu olarak görev yapan Köksal, iş hayatındaki özverili çalışmalarıyla kendisini yöneticilerine ve çalışma arkadaşlarına sevdirdi. Köksal, hem kazandığı parayla kendi ayakları üzerinde durabilmenin hem de kariyer sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Etiketler : istanbul down sendromlu başarı
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