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'Yolun sonu görünüyor' türküsü kime yazıldı?

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'Yolun sonu görünüyor' türküsü kime yazıldı?

Kaynak: Merve Mehmetnurioğlu

"Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden

Bak feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor." sözleriyle türküde bir hayat yolculuğunun sonuna yaklaşıldığı ifade edilir.

Türkünün hikayesi ise şöyle: Ordulu Dursun Ali Akınet'in 85 yaşına kadar hiç doktora gitmeyen annesi bir gün hastalanır.

Bulunduğu bölgede hastaneye kaldırılır oradan da Ankara Hacettepe'ye sevk edilir. Birtakım tahliller yapılır ve ertesi gün sonuçların çıkacağı söylenir.

Annesinin yanından bir an olsun ayrılmayan Ali, sonuçları almak üzere odadan çıkarken annesi nereye gittiğini sorar, sonuçları almaya gittiğini öğrenince de oğlunun elini sıkıca tutarak " Gerek yok oğlum, yolun sonu görünüyor." sözlerini sarf eder.

Bu olayın üzerine odadan çıkan Dursun Ali, tekrar odaya döndüğünde annesinin yaşam çabasının sonlandığını görür.

Annesinin cenazesiyle memleketi Fatsa'ya dönerken ise hemen hemen hepimizin içinde kendimize dair bir sızı bulduğumuz bu türkünün sözlerini yazar.

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