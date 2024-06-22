Uçakların camları neden yuvarlaktır?

Kaynak: Özge Çelikbaşlı

Ancak yüksek irtifalar çeşitli problemleri ve kazaları da beraberinde getiriyor.

Bu sorunları çözmek adına kabinler, iç basıncın desteklenmesi için silindirik bir hale getiriliyor. Ama kazalar yaşanmaya devam ediyor.

Hatta, döneminin uçaklarına göre performansı en yüksek seviyede olan De Havillan Comet uçağı yüksek irtifalara çıkması ve dirençli kabinleriyle dikkat çekmesine rağmen uzun ömürlü olmuyor.

Comet'in, 1953 yılında Karaiçi, 1954'te Hindistan ve aynı yıl İtalya uçuşunu yapan 3 uçağı havada patlayarak parçalanıyor.

43 kişinin hayatını kaybettiği sebebi bilinmeyen kazalar için araştırma başlatılıyor.

Araştırmalar sonucunda uçaklarda teknik hataların yanında tasarım kaynaklı bir hatanın olduğu anlaşılıyor.

Kare olarak tasarlanmış camların, hava akışını bozduğu ve uçağın performansını olumsuz etkilediği fark ediliyor.

Yuvarlak olarak tasarlanan yeni camlarla, uçaklarda hava direncinin azaldığı ve daha yüksek hızlarda daha verimli bir şekilde ilerlediği gözlemleniyor.