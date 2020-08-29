Türk Yıldızları, gökyüzüne şanlı bayrağımızı nakşetti
Türk Yıldızları Akrobasi Timi, Büyük Taarruz'un 98'inci yılı sebebiyle Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu icra etti. Uçuşta ilk defa gökyüzüne Türk bayrağı nakşedildi.
Afyonkarahisar'da Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösteri uçuşu icra etti.
Büyük Taarruz'un 98'inci yılı nedeniyle göklerde yapılan gösteri uçuşunda ilklere tanıklık edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, uçuşta ilk defa gökyüzüne Türk bayrağının nakşedildiği belirtildi.
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