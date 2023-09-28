TEKNOFEST İzmir'in coşkulu kalabalığı FPV dron ile görüntülendi
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir ikinci gün etkinlikleri ile devam ediyor. Çiğli Havaalanı'ndaki TEKNOFEST alanı FPV dron ile görüntülendi.
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