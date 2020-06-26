Merdan Yanardağ'dan skandal ifadeler: Abdülhamid Han'a hakaretler savurdu
Yanardağ canlı yayında, '1908'de Abdülhamid despotizminin, emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan, Mithat Paşa'yı Taif'te boğduran, Osmanlı-Türk aydınlanmasını, modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemal'lere, Tevfik Fikretlere...' ifadelerini kullandı.
Merdan Yanardağ'ın bu ifadeleri sosyal medyada tepki çekti
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