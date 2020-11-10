Sosyal medya Aliyev'in o sözlerini konuşuyor: Ne oldu Paşinyan?

İşgalci Ermenistan'ın mağlubiyeti kabul etmesinin ardından ulusa seslenen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, Paşinyanla ilgili "Ne oldu Paşinyan, yol çekiyordun Cebrayıl'a? Raks ediyordun" dediği kısım sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, işgalci Ermenistan'ın mağlubiyeti sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Paşinyan ile ilgili sözleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ'daki topraklarını savaş meydanında bir bir kazanmasının ardından işgalci Ermenistan teslim oldu. Mağlubiyeti itiraf eden Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın imzaladığı teslimiyet anlaşmasına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin canlı yayında imza attı.

"NE OLDU PAŞİNYAN?

İmzanın ardından ulusa sesleniş konuşması yapan Aliyev, imzalanan zafer anlaşmasının maddelerini de tek tek ilan etti. Aliyev'in konuşması sırasında Paşinyan için "Ne oldu Paşinyan, yol çekiyordun Cebrayıl'a? Raks ediyordun" ifadelerini kullandığı kısım ise sosyal medyada gündem oldu.