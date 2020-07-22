S.M.P tekniği artık Türkiye'de
Avrupa'da saç ekim uygulamasını geride bırakıp, saç dertlerinden mağdur olan kişileri sevindirecek olan uygulama yoğun talep görüyor.
KELLİK, SAÇKIRAN VE YARA İZİNE SON!!!
S.M.P. tekniği ile saç derisi renklendirme uygulaması tamamen doğal pigmentten oluşan yüzde yüz natural sonuç veriyor.
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