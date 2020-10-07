Sızma girişiminde bulunan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.
- Sızma girişiminde bulunan teröristler vuruldu
- Başkan Erdoğan'dan Resmi Gazete mesajı
- Anne ve çocukları alevlerden böyle kurtardılar!
- Kamudaki FETÖ'cülere operasyon! 17 kişi için gözaltı kararı
- Dünyayı saran koronavirüste son rakam 36 milyonu aştı
- Bakan Selçuk'tan flaş açıklama: Hastaneye gitmelerine gerek kalmayacak (İşgörmezlik ödeneği nedir, nasıl alınır)