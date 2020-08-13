Perseid meteor yağmuru gerçekleşti! Yıldız kayması Kütahya'dan böyle izlendi
Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, Kütahya'nın Domaniç ilçesinde gözlendi. İşte perseid meteor yağmurundan inanılmaz manzaralar
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