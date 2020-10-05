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Nikol Paşinyan defalarca aradı Putin cevap vermedi

Rossiya-1 (Rusya-1) TV kanalında yer alan görüntülerde, Putin'in bir toplantısına ait anlara yer verildi.

Kanalın yaptığı 'Moskova-Kremlin-Putin' programında yer alan görüntülerde, Paşinyan'ın görüşme sırasında defalarca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aradığı görülüyor.

Kremlin basın servisine göre, arayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dı ve Putin cevap vermedi. Görüşme sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da iki kez aradığı belirtildi.

Daha sonra, Rusya Devlet Başkanı'nın yardımcısı bir mesaj getirdi.

"MEŞGULÜM SONRA ARA"

Gazetecilerin gözü önünde Paşinyan’ın telefonunu açarak, “Şu anda meşgulüm, sonra konuşuruz” dedikten hemen sonra görüşmeyi sonlandıran Putin’in tavrı, oldukça ses getirdi.

(star.com.tr)

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