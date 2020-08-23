Lukaşenko helikopterden elinde uzun namlulu silahla inerek protestoculara gözdağı verdi
Belarus’ta muhalefet üyeleri 9 Ağustos’ta başlayan protesto gösterilerini bugün de sürdürdü. Hafta sonlarında geniş katılımlı mitingler düzenleyen muhalefet, yine kalabalık kitlelerle hem çatışmalarda ölenleri andı hem de Lukaşenko’ya karşı istifa talebini yineledi.
Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı miting devam ederken, kalabalık meydandan ayrılmaya başladığı sırada bazı gruplar Lukaşenko’nun başkentte bulunan ve devlet başkanlığı konutu olan Bağımsızlık Sarayı’na doğru yürüyüşe geçti.
Protestocuların başkanlık konutunu kuşatmasının ardından bölgeye tank, zırhlı araçlar ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Konutun olduğu bölgede hareketliliğin artmasının ardından Lukaşenko, Mİ-8 tipi helikopter ile konuta geldi. Devlet Başkanı Lukaşenko’nun helikopterden indiği sırada üzerinde çelik yelek ve elinde silah olduğu görüldü. İnişin ardından Lukaşenko, elindeki silah ile konutun çevresinde incelemelerde bulundu.
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