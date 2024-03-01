Kıbrıs Barış Harekatında Zeki Müren etkisi

Zeki Müren, Kıbrıs Barış Harekâtı'na nasıl katkıda bulundu? Konuşalım mı?

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın hemen öncesi. Efsane MİTçi Hiram Abas, Yunanistan'da gizlice bilgi toplar. O esnada üst düzey bir Yunan ismin, Zeki Müren'in hayranı olduğunu öğrenir. O isme, isterse kendisini Zeki Müren'le tanıştırabileceğini söyler. Burada Zeki Müren'in Kıbrıs Savaşı esnasında 27 adet dairesini satarak TSK'ya bağışladığını da hatırlayalım. Dolayısıyla bu operasyona da hayır demez elbette. Zeki Müren kendisine hayran olan Yunan isimle, yat gezisi yapar. Zeki Müren'in yanında yardımcısı olarak tanıttığı kişi de aslında yardımcısı değil, MİT elemanıdır. Yunan ordusunun savaşa hazırlığı bu yat gezisiyle tespit edilir. Zeki Müren'in yardımcısı olarak tanıttığı MİT elemanı Yunan ordusunun ege koylarında füze rampalarını, askeri hareketliliği fotoğraflarla belgeler. İşte Sanat Güneşimiz, harekata böyle bir katkıda bulunmuş olur.