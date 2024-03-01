VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa güne yükselişle başladı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Kıbrıs Barış Harekatında Zeki Müren etkisi
İran'da parlamento seçimleri ile Uzmanlar Meclisi seçimleri için oy verme süreci başladı
İstanbul Boğazı'nda sis etkili

VİDEO GALERİ

Kıbrıs Barış Harekatında Zeki Müren etkisi

Zeki Müren, Kıbrıs Barış Harekâtı'na nasıl katkıda bulundu? Konuşalım mı?

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın hemen öncesi. Efsane MİTçi Hiram Abas, Yunanistan'da gizlice bilgi toplar. O esnada üst düzey bir Yunan ismin, Zeki Müren'in hayranı olduğunu öğrenir. O isme, isterse kendisini Zeki Müren'le tanıştırabileceğini söyler. Burada Zeki Müren'in Kıbrıs Savaşı esnasında 27 adet dairesini satarak TSK'ya bağışladığını da hatırlayalım. Dolayısıyla bu operasyona da hayır demez elbette. Zeki Müren kendisine hayran olan Yunan isimle, yat gezisi yapar. Zeki Müren'in yanında yardımcısı olarak tanıttığı kişi de aslında yardımcısı değil, MİT elemanıdır. Yunan ordusunun savaşa hazırlığı bu yat gezisiyle tespit edilir. Zeki Müren'in yardımcısı olarak tanıttığı MİT elemanı Yunan ordusunun ege koylarında füze rampalarını, askeri hareketliliği fotoğraflarla belgeler. İşte Sanat Güneşimiz, harekata böyle bir katkıda bulunmuş olur.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

SON EKLENENLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX