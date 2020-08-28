Kayseri'de dikkatsiz sürücü yol denetlemesi yapan Jandarma personeline böyle çarptı
Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olayda, bir aracı durdurarak kontrol yapan jandarma personeline, o sırada yoldan geçen bir kamyonet çarptı.
Kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulan jandarma personeline ilk müdahaleyi ise ekip arkadaşı yaptı.
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