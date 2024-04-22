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Kapı Eşiği Etkisi Nedir?

Kaynak: Özge Çelikbaşlı

Yapılan bir araştırmaya göre, kapı eşiğinden geçmek geçici hafıza kaybına neden olabiliyor.

Bulunduğumuz yerden farklı bir yere geçtiğimiz zaman zihnimizde yeni bir sahne açılıyor.

Kapı eşiklerinden geçtiğimizde de yeni sahneye ulaşmış oluyoruz.

Bu durumda bir önceki yere ait bazı bilgileri kısa süreliğine unutmamıza neden oluyor.

Özellikle de bir odadan diğerine ulaşmak için birkaç kapı aralığından geçiyorsak, unutma olasılığımız daha da artıyor.

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