Kabine toplantısının gündemi belli oldu!

Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Son bir aylık süreci değerlendirecek olan kabine vaka artışlarını analize edecek ve dış gelişmelere kadar önemli başlıkları değerlendirecek. Çin, Almanya ve Rusya başta olmak üzere yurt dışından aşı tedariki ve yerli aşı çalışmaları da gündemde olacak. İşte haberimizin ayrıntılar...



RİSK DURUMUNA GÖRE KARAR VERİLECEK

Mart ayının son kabinesi yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Masadaki aşı ve aşılama başlıklarına yanıt aranacak.

Vaka sayılarından gözle görülür bir artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verileri kabine ile paylaşacak. Her il özelinde değerlendirmeler yapılacak. Risk durumuna göre karar verilecek.

TOPLANTIDA GÜNDEM MADDESİ AŞI OLACAK

Toplantının bir başka gündem maddesi ise yerli aşı çalışmaları olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yerli aşı çalışması yapan kurum ve kuruluşlarla yapılan yerli aşı zirvesine yönelik de bir sunum yapacak.

AŞI TEDARİKİ

Toplantıda, aşılamadaki son durum da değerlendirilecek. Yol haritası üzerinde durulacak. Çin, Almanya ve Rusya başta olmak üzere yurt dışından aşı tedariki ve yerli aşı çalışmalarındaki son durum görüşülecek.

SİYASETİN SICAK BAŞLIKLARI BASAYA YATIRILACAK

Gözler kabinede. Ekonomiden dış politikaya yeni anayasa hazırlıkları dahil olmak üzere siyasetin sıcak gündem başlıkları pazartesi günü toplanacak olan kabinede masaya yatırılacak.

Kritik toplantı sonra Başkan Recep Erdoğan ulusa seslenecek.