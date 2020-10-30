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Depremin ardından ilk görüntüler geldi

İzmir'de 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından, şehirde birçok binanın yıkıldığı görüldü.

AFAD'ın verilerine göre az önce İzmir merkezli 6,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

ŞİDDETLİ DEPREM SONRASI BİNALAR ÇÖKTÜ

İzmir'de yaşanan deprem İstanbul'da ciddi bir şekilde hissedildi. Merkez üssü Seferihisar olan depremde, sosyal medyaya düşen görüntüler depremin şiddetini gözler önüne serdi.

Şehirdeki bazı binalarda göçük meydana geldi. Çekilen görüntülerde bazı bölgelerden dumanlar yükseldiği görüldü.

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